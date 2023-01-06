Умер знаменитый итальянский футболист Виалли
В возрасте 58 лет скончался бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли
Об этом сообщает Sport Mediaset.
Джанлука Виалли умер из-за рака поджелудочной железы. Итальянец долго боролся с онкозаболеванием, однако в последнее время его состояние ухудшилось. Последние дни жизни он провел в больнице.
Виалли известен фанатам игрой за итальянские "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус", также играл за лондонский "Челси", который впоследствии и тренировал.
Итальянец - обладатель Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Дважды выигрывал Серию А.
На счету форварда 16 голов в 59 матчах за сборную Италии по футболу.
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