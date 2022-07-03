Умер замученный оккупантами водолаз Запорожской АЭС

Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Сегодня, 3 июля, ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Напомним, что несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза, крайне жестоко избили оккупанты. От него требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, а после его отказа монстры в человеческом обличье замучили Андрея Гончарука", - написал мэр.

Мужчину доставили в больницу 29 июня, он находился в коме. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

29 июня стало известно, что россияне настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. В Энергоатоме отметили, что если это сделать, то системы безопасности самой большой в Европе АЭС останутся без охлаждения.

В тот же день мы сообщали , что оккупанты избили водолаза Андрея Гончарука на Запорожской атомной электростанции. Россияне силой заставляли рабочих осушить охлаждающие бассейны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb