Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, потерявший единственного внука в войне с Россией

Об этом сообщает Радио Свобода .

Иван Залужный ушел утром 31 октября в возрасте 103 года.

Участник битвы за Сталинград летом 2014 года потерял единственного внука во время АТО. Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, спас 50 собратьев.

После этого Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также отдельных ветеранов Второй мировой из России. Ветеран активно поддерживал местных атовцев, общался с представителями воинской части, где служил его внук.

Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти.

В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом "За мужество" III степени.

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