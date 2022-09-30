Умер украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис
Заслуженный журналист Украины, театральный и кинокритик боролся с болезнью
Об этом сообщают коллеги Олега Вергелиса в Facebook.
30 сентября ушел из жизни журналист, театральный критик, художественный обозреватель Олег Вергелис, много лет возглавлявший отдел культуры издания "Зеркало недели".
Как отмечают его коллеги, в последнее время журналист болел.
"Сегодня перестало биться большое сердце Олега Вергелиса. Прощай друг. Вечная память", - написал режиссер Олесь Санин.
Олег Вергелис работал редактором отдела культуры газеты "Киевские Ведомости", писал для изданий "Профиль", "Главред", "Украинский театр", "Украинская культура", "Культура и жизнь".
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