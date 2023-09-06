Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"

Об этом сообщила его коллега, религиовед Людмила Филиппович.

"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", - написала она.

Также смерть ученого подтвердил его сын Александр Козловский.

"Папа... Ты был для меня всем миром. Люблю тебя безгранично. Почивай с миром", - написал он.

Игорь Козловский родом из Донбасса. Является автором 50 научных работ и более 200 статей. Среди направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса. Член PEN Украина.

27 января 2016 был захвачен боевиками "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию и находился в плену почти 2 года (700 дней) до 27 декабря 2017 года. Был освобожден из плена по обмену .

Игорь Козловский рассказывал , что боевики надевали ему мешок на голову и избивали тупым предметом. Также они имитировали расстрел и потребовали от мужчины "признать вину".

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