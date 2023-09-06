Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"
В ночь на 6 сентября скончался ученый, историк, религиовед Игорь Козловский. С января 2016 по декабрь 2017 года он находился в плену боевиков так называемой ДНР
Об этом сообщила его коллега, религиовед Людмила Филиппович.
"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", - написала она.
Также смерть ученого подтвердил его сын Александр Козловский.
"Папа... Ты был для меня всем миром. Люблю тебя безгранично. Почивай с миром", - написал он.
Игорь Козловский родом из Донбасса. Является автором 50 научных работ и более 200 статей. Среди направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса. Член PEN Украина.
27 января 2016 был захвачен боевиками "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию и находился в плену почти 2 года (700 дней) до 27 декабря 2017 года. Был освобожден из плена по обмену .
Игорь Козловский рассказывал , что боевики надевали ему мешок на голову и избивали тупым предметом. Также они имитировали расстрел и потребовали от мужчины "признать вину".
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