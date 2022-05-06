Умер украинский писатель и сценарист Сергей Дяченко

Об этом сообщила его супруга Марина Дяченко.

"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022 года", – написала она. Причину смерти не указала.

Сергей Дяченко – украинский русскоязычный писатель-фантаст, сценарист, работавший в соавторстве с Мариной Дяченко. Писал по-русски.

Родился в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт, работал врачом-психиатром. Кандидат биологических наук. В 1989 году окончил сценарный факультет ВГИКа. В 2009 году они с женой переехали в Москву, а в 2013 году – в Лос-Анджелес.

Лауреат национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко 1987 года вместе с режиссером Анатолием Борсюком, оператором Александром Фроловым за полнометражный научно-популярный фильм "Звезда Вавилова" Киевской киностудии научно-популярных фильмов.

Был автором киносценариев к фильмам: "Николай Вавилов", "Голод-33", "Гетманские клейноды", "Генетика и мы", "Природы крепкие затворы", "Совесть в белом халате" и других.

На общеевропейской конференции фантастов "Еврокон-2005" в Глазго вместе с Мариной Дяченко признан лучшим писателем-фантастом Европы. В соавторстве с супругой написал 25 романов, десятки повестей, рассказов, а также несколько детских книг. Среди самых известных произведений - трилогия "Ведьмин век" (1997 – 2020), цикл "Вишенки", дилогия "Vita Nostra" (2007, 2021).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb