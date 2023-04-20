Об этом информирует сообщество АРВМ , которое занимается сохранением культурного наследия Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук.

"С грустью должны известить, что Владимир Мельниченко отправился в засветы. Фантастическая жизнь фантастического человека подошла к концу. Почивай с миром, Мастер", - написали в сообщении.

25 января художнику исполнился 91 год.

О месте и времени прощания с Мельниченко сообщат позже.

Справочно. Владимир Мельниченко – художник, скульптор, архитектор, заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины и Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины", почетный член Национального союза кинематографистов Украины и Народной академии культуры и человеческих ценностей (США).

Мельниченко родился 25 января 1932 года в Киеве и пережил немецкую оккупацию города.

Владимир Мельниченко работал в творческом тандеме с Адой Рыбачук. Все совместные работы – монументальные произведения, архитектура, скульптура и фильмы – подписывали аббревиатурой АРВМ .

Самые известные произведения Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко:

Серия панно в интерьере центрального автовокзала (Киев, 1960): дизайн, цветная пластика, декоративно-монументальные произведения, эскизы тканей 1961-1962.

Серия панно в интерьере дворца детей и юношества (Киев, 1963-1968): дизайн, элементы благоустройства, монументальные произведения - мозаики в холле эстетического воспитания детей, "Дети мира", "Волшебная скрипочка" (посвящен Марии Примаченко ), " и золотые птички", "Всадники" и 25 эмблем детских кружков-отделов обучения.

"Парк Памяти. Залы прощания. Рельефы Стены Памяти в Киеве" - мемориально-обрядовый комплекс . Басняная гора. 1968–1982. Концепция, проект, архитектурная пластика, проектирование, авторское исполнение генплана комплекса, залов прощания, земляных террас колумбария, рельефов Стены Памяти . Диплом "Лучший проект 1968 года". Рельефы Стены Памяти уничтожены в 1982 году.

Проект реконструкции Мемориально-обрядового комплекса "Парк Памяти": концепция, генплан, проект восстановления (1996) и Международный мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" (архитектор Л. Скорик). Рельефы: "Памяти школы Михаила Бойчука", "На Кладбище расстрелянных иллюзий", "Сломанные крылья".