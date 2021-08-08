Олимпиада-2020: Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Игр в Токио
Умер украинский художник Александр Ройтбурд
На 60-м году жизни скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
Об этом сообщает Еспресо.TV.
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