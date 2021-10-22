Умер украинский футбольный тренер Сергей Морозов
На 72-м году жизни скончался украинский футбольный тренер Сергей Морозов
Об этом сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в facebook.
"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", - написал Денисов.
Морозов начинал карьеру в дубле киевского "Динамо". Выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", московский ЦСКА и "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Провел 1 матч за сборную СССР.
Был главным тренером винницкой "Нивы", которую в 1996 году вывел в финал Кубка Украины, киевского ЦСКА, "Борисфена", "Прикарпатья" и "Ворсклы".
Работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".
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