Умер украинский футбольный тренер Сергей Морозов

Об этом сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в facebook.

"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", - написал Денисов.

Морозов начинал карьеру в дубле киевского "Динамо". Выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", московский ЦСКА и "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Провел 1 матч за сборную СССР.

Был главным тренером винницкой "Нивы", которую в 1996 году вывел в финал Кубка Украины, киевского ЦСКА, "Борисфена", "Прикарпатья" и "Ворсклы".

Работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

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