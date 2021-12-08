Умер украинский футбольный тренер Игорь Гамула
На 62-м году жизни скончался бывший тренер ужгородского "Закарпатья" Игорь Гамула
Об этом сообщает официальный сайт российского футбольного клуба "Ростов" .
Игорь Гамула родился в Луганске и начал карьеру в "Заре". Также играл за херсонские "Таврию" и "Кристалл", российские СКА из Ростова и "Ростсельмаш".
Тренерскую карьеру начал в 1992 году в "Таврии" из Херсона. В 2009 – 2011 годах тренировал "Закарпатье". Возглавлял латвийские "Даугаву" и "Динабург", русские "Черноморец" и "Ростов".
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