Умер тренер олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой - Олег Остапенко

Об этом Подкопаева сообщила в Instagram.

"Сегодня этот мир покинула прекрасный человек и выдающийся тренер. Не стало Олега Васильевича Остапенко. Для меня это был не просто тренер, который выводил меня на помост в Атланте, а, скорее, мой второй отец. Он до последнего боролся с болезнью, но, видимо, там наверху решили, что пришло его время", - написала Подкопаева, которая выиграла на Олимпиаде-1996 в Атланте две золотые и серебряную награды.

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