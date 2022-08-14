Умер тренер Леонид Евтушенко, который привел сборную Украины к историческому серебру ЧЕ по гандболу
На 78-м году жизни скончался гандбольный тренер Леонид Евтушенко, который в 2000 году привел женскую сборную Украины к серебряным медалям чемпионата Европы
Об этом сообщает Федерация гандбола Украины .
Леонид Евтушенко скончался в Киеве в возрасте 77 лет. В 2000 году под его руководством женская сборная Украины получила свою единственную в истории медаль чемпионатов Европы. Кроме того, тренер возглавлял юниорскую сборную Украины, которая в 1994 году выиграла ЧЕ, а через два года стала вице-чемпионкой Европы.
Также Леонид Евтушенко тренировал юниорскую женскую сборную СССР, броварской "Автомобилист", киевский "Спартак", запорожский "Мотор", македонский "Кометал". В последние годы он преподавал в Броварском высшем училище физической культуры.
Кроме серебра ЧЕ-2000, у женской сборной Украины есть олимпийская медаль. В Афинах в 2004 году украинки выиграли бронзу под руководством Леонида Ратнера.
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