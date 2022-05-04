Умер Станислав Шушкевич – первый руководитель независимой Беларуси

Об этом сообщило "Еврорадио ".

Станислав Шушкевич скончался в возрасте 87 лет.

Станислав Шушкевич – белорусский учёный и политик, сын репрессированного белорусского писателя. Являлся народным депутатом СССР (с 1989 года), народным депутатом Белорусской ССР (с 1990-го), первым заместителем главы белорусского верховного совета.

После августовского путча 1991 возглавил белорусский парламент. В этой должности был первым руководителем независимой Беларуси.

С должности главы Верховного совета его сняли в начале 1994-го. Участвовал в президентских выборах 1994 года, но во второй тур не вышел.

В 1995 был вновь избран в Верховный совет Беларуси, входил в состав фракции "Гражданское действие". Осенью 1996-го подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. В Палату представителей входить отказался, далее участвовал в деятельности Верховного совета, полномочия которой истекли в 2001-м.

Долгое время возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду (с 2018 почетный председатель). Критиковал политику Лукашенко. Во время российской вооруженной агрессии против Украины резко критиковал режим Путина.

В апреле этого года состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции, какое-то время он находился в реанимации.

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