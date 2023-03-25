Умер соучредитель технологического гиганта Intel Гордон Мур
На 95-м году жизни скончался соучредитель наибольшей в мире компании-производителя полупроводниковых элементов и устройств Гордон Мур
Об этом сообщает Intel .
Мур умер 24 марта в окружении семьи в своем доме на Гавайях.
Он родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. В 1957 году он стал одним из основателей компании Fairchild Semiconductor, создавшей первую интегральную схему, пригодную для массового производства.
В 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже была переименована в Intel и стала наибольшей в мире компанией-производителем полупроводниковых элементов и устройств. Кладка проработала в ней 38 лет, занимая ряд руководящих должностей. Он ушел в отставку в 2006 году.
Мур вместе со своей женой основал Фонд Гордона и Бетти Мур, который с момента своего основания в 2000 году пожертвовал более 5,1 млрд долларов на благотворительность.
Forbes оценивал состояние Мура в $7,2 млрд.
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