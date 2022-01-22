Умер соучредитель фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник

Об этом сообщила его племянница Наталья Антонова в Facebook.

17 января дочь музыковеда Соломия писала, что он более месяца болеет COVID-19 и находится в тяжелом состоянии в больнице Ужгорода.

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года. Когда учился на пятом курсе консерватории, в 1977 году его исключили за "буржуазный национализм" и отправили работать на завод.

С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 вместе с заслуженным артистом Украины Кириллом Стеценко и другими коллегами организовал и провел первый фестиваль украинской музыки "Червона Рута".

Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Первый фестиваль "Червона Рута" состоялся в 1989 году в Черновцах. Благодаря ему было открыто много "звезд", оказавших существенное влияние на развитие отечественной музыки.

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