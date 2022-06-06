Умер соучредитель Bon Jovi Алек Джон Сач

О его смерти сообщила пресс-служба коллектива в твиттере.

Пока причины и обстоятельства смерти не сообщают.

"Наши сердца разбиты новостью о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы. Нам ее не хватит", - говорится в сообщении.

Справка: Алек Джон Сач родился в штате Нью-Йорк в 1951 году. Стал участником Bon Jovi еще на этапе формирования коллектива в 1983 году. Привел в группу гитариста Ричи Самбора и барабанщика Тико Торреса. Сам пробыл в Bon Jovi около 11 лет, оставив его в 1994 году. Позже, в 2018 году, музыкант принял решение воссоединиться с коллективом на мероприятии по случаю его включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде (штат Огайо).

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