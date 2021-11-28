Умер российский рокер Александр Градский
В воскресенье, 28 ноября 2021 года, на 72-м году жизни не стало советского и российского композитора и певца Александра Градского, творившего в жанре рок-музыки
Подробности приводит Еспресо.TV .
Как отмечают СМИ, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
В пятницу, 26 ноября, скорая помощь забрала Градского в реанимацию с подозрением на инсульт.
Умер певец в Москве.
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