Умер российский рокер Александр Градский

Подробности приводит Еспресо.TV .



Как отмечают СМИ, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.



В пятницу, 26 ноября, скорая помощь забрала Градского в реанимацию с подозрением на инсульт.



Умер певец в Москве.





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