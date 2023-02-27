Умер российский политолог, идеолог Кремля Глеб Павловский

Одним из первых о смерти Павловского сообщило российское издание "Ведомости".

Как сообщил друг Павловского, профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский, Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля после тяжелой болезни на 72-м году жизни.

Впоследствии на страницах в социальных сетях Павловского разместили сообщение, в котором отметили, что он умер в воскресенье, 26 февраля, в московском хосписе после продолжительной болезни.

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 в Одессе. В советское время был информатором КГБ – участвовал в неофициальном философско-историческом кружке Одесского университета, члены которого за "антисоветщину" были осуждены и заключены, но сам Павловский из-за сотрудничества с КГБ избежал заключения.

С декабря 1985 жил в Москве, был основателем информационного агентства "Постфактум", в 1991-92 годах должность заместителя председателя правления издательского дома "Коммерсант".

В 1990-х и 2000-х годах работал советником главы администрации президента России, был одним из создателей "Фонда эффективной политики", работавшего над президентской кампанией Путина. В 2000-2011 годах – советник Путина, идеолог первой фазы путинизма.

2004 Павловский во главе группы московских политтехнологов приезжал в Киев и активно вмешивался в украинскую внутреннюю политику и президентские выборы в пользу Януковича.

Команда Павловского разработала концепцию избирательной стратегии Януковича в 2004 году.

В частности, была автором концепции кампании против Ющенко, в частности о разных сортах украинцев и соответствующих карт на выборах 2004 года. Также они создали "темники", по которым власти заставляли работать украинские телеканалы. Павловский открыто заявлял, что избрание президентом Виктора Ющенко противоречит интересам Кремля.

Сотрудничество Павловского с администрацией российского президента прекратилось после того, как он выступил резко против решения Путина баллотироваться на третий срок и начал критиковать российские власти.

Также Павловский осудил вторжение РФ в Украину. В апреле 2022 года он заявлял, что Путин очень просчитался, когда начал войну.