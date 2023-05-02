Умер российский модельер Юдашкин, разрабатывавший форму для армии окупантов
Во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет скончался российский модельер Валентин Юдашкин, разрабатывавший форму для армии России
Об этом информируют РосСМИ.
Отмечают, что о смерти модельера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Юдашкин был причастен к разработке парадной военной формы для российской армии по заказу минобороны РФ. Он создал ее в 2008 году.
Также он получил ряд государственных наград. В частности "Орден почета" и "Орден за заслуги перед отечеством".
Кроме того, 30 апреля в России скончался еще один известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он разработал коллекцию "Крещения Руси".
- 12 апреля российский писатель, пропагандист, провокатор и политик Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет от цирроза печени.
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