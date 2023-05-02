Умер российский модельер Юдашкин, разрабатывавший форму для армии окупантов

Об этом информируют РосСМИ.

Отмечают, что о смерти модельера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Юдашкин был причастен к разработке парадной военной формы для российской армии по заказу минобороны РФ. Он создал ее в 2008 году.

Также он получил ряд государственных наград. В частности "Орден почета" и "Орден за заслуги перед отечеством".

Кроме того, 30 апреля в России скончался еще один известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он разработал коллекцию "Крещения Руси".