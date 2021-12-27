Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший "Далласский клуб покупателей" и "Большая маленькая ложь"
Канадский режиссер Жан-Марк Валле, наиболее известными работами которого являются "Далласский клуб покупателей" и "Большая маленькая ложь", скончался в возрасте 58 лет
Об этом сообщает Variety.
Жан-Марк Валле скончался в своем доме в Квебеке в возрасте 58 лет. Причина его смерти неизвестна.
Наибольшую популярность режиссеру принес фильм "Далласский клуб покупателей" 2013 года, номинированный на "Оскар". Главные роли в нем сыграли Мэттью Макконахи и Джаред Лето, получившие за эту работу награду Американской киноакадемии.
Также Жан-Марк Валле получил премию "Эмми" и премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал "Большая маленькая ложь" 2017 года из Николь Кидман и Риз Уизерспун в главных ролях.
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