Умер режиссер и журналист Леонид Канфер
На 50-м году жизни скончался журналист, режиссер документальных фильмов Леонид Канфер
Об этом сообщила его супруга Светлана Канфер в facebook.
"Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего дня рождения, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего, дома, как он хотел. Он так держался за меня, что улетел на небо только тогда, когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело", - написала Светлана Канфер.
Леонид Канфер родился в Минске. Работал на телеканалах в Беларуси, России, Израиле, Германии и Украине. Он является обладателем премий "Тэффи" и Нью-Йоркского международного фестиваля документального кино. Был преподавателем, автор курса о спецрепортаже и документалистике.
Леонид Канфер является режиссером фильма об украинском оперном певце Василии Слипаке, который жил в Париже, но пошел воевать против России и погиб на Донбассе - "Моя война: две жизни Василия Слипака".
Работал на телеканале Еспресо и вел программу "Репортерский клуб".
С 2018 года Леонид Канфер боролся с онкологическим заболеванием.
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