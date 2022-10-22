Умер режиссер и журналист Леонид Канфер

Об этом сообщила его супруга Светлана Канфер в facebook.

"Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего дня рождения, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего, дома, как он хотел. Он так держался за меня, что улетел на небо только тогда, когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело", - написала Светлана Канфер.

Леонид Канфер родился в Минске. Работал на телеканалах в Беларуси, России, Израиле, Германии и Украине. Он является обладателем премий "Тэффи" и Нью-Йоркского международного фестиваля документального кино. Был преподавателем, автор курса о спецрепортаже и документалистике.

Леонид Канфер является режиссером фильма об украинском оперном певце Василии Слипаке, который жил в Париже, но пошел воевать против России и погиб на Донбассе - "Моя война: две жизни Василия Слипака".

Работал на телеканале Еспресо и вел программу "Репортерский клуб".

С 2018 года Леонид Канфер боролся с онкологическим заболеванием.

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