Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Киевского университета им. Бориса Гринченко.

"Академическое сообщество Киевского университета им. Бориса Гринченко глубоко скорбит по поводу тяжелой потери - смерти ректора, доктора философских наук, профессора, академика НАПН Украины, заслуженного работника образования Украины, полного кавалера ордена "За заслуги" Виктора Александровича Огневьюка", - говорится в сообщении.

Виктор Огневьюк начал трудовую деятельность в 1980 году. Работал учителем истории, директором Шпитковской средней школы, заведующим райотделом образования Киево-Святошинского района Киевской области, в 1993—1996 годах возглавлял Киевское областное управление образования, в 1997 году работал заместителем министра по делам семьи и молодежи. Главное управление среднего образования МОН Украины, в 2000-2006 годах – заместитель министра образования и науки Украины. С 2007 года – ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко.

"Благодаря стратегическому мышлению и прогрессивному видению Виктора Александровича, под его мудрым руководством Университет превратился в образовательный, научный, культурный центр города Киева - Университет европейской столицы, одним из важнейших приоритетов деятельности которого служить человеку, общине, обществу", - отметили в заведении.

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