Об этом сообщает L'Equipe .

Фонтен родился в Марокко и начал карьеру в местной "Касабланке". Во Франции форвард выступал за "Реймс" и "Ниццу", с которыми четыре раза становился чемпионом страны.

За сборную Франции нападающий сыграл 21 матч и забил 30 голов. На чемпионате мира -1958 Фонтен провел 13 мячей и установил рекорд по количеству голов на одном ЧМ, который до сих пор не удалось никому побить.

После завершения игровой карьеры Жюст Фонтен стал тренером. Он возглавлял сборные Марокко и Франции, французские ПСЖ и "Тулузу".