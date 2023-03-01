Умер рекордсмен чемпионата мира по футболу Жюст Фонтен
На 90-м году жизни скончался футболист сборной Франции Жюст Фонтен, забивший 13 голов на чемпиона мира - 1958
Об этом сообщает L'Equipe .
Фонтен родился в Марокко и начал карьеру в местной "Касабланке". Во Франции форвард выступал за "Реймс" и "Ниццу", с которыми четыре раза становился чемпионом страны.
За сборную Франции нападающий сыграл 21 матч и забил 30 голов. На чемпионате мира -1958 Фонтен провел 13 мячей и установил рекорд по количеству голов на одном ЧМ, который до сих пор не удалось никому побить.
После завершения игровой карьеры Жюст Фонтен стал тренером. Он возглавлял сборные Марокко и Франции, французские ПСЖ и "Тулузу".
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