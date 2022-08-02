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Главная Общество Умер раненый врач из Винницы, три недели боровшийся за жизнь после российского теракта

Умер раненый врач из Винницы, три недели боровшийся за жизнь после российского теракта

2 августа, 2022 вторник
14:51
Общество

Сегодня, 2 августа, не стало талантливого детского врача невролога Павла Ковальчука

Об этом сообщает сеть "Нейромед, Современная диагностика", в которой работал Павел Ковальчук.

"Сегодняшний день принес для нас неоценимую потерю, не стало невероятно талантливого детского врача невролога Ковальчука Павла Васильевича. Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней, после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми. Невозможно измерить печаль и боль, которую испытывает сейчас вся команда Нейромед. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла Васильевича, мы как никто понимаем и разделяем вашу боль. Вечная и светлая память", - говорится в сообщении.

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Публичный деятель Василий Рябчук рассказал, что Павел Ковальчук был очень хорошим специалистом, который умел сразу находить контакт с маленькими пациентами.

"Я лично не был с ним знаком. Но на приеме у него за неделю до трагедии был мой младший сын Денис. 8-летний мальчик был в восторге - от врачебной доброты и умения общаться с детьми. А насчет профессиональных качеств Павла Васильевича говорить нечего - все считали его одним из лучших в Украине. Горите в аду, русские скоты. Светлая память Доктору…", - написал Василий Рябчук.

  • Напомним, утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице. По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. 21 июля сообщалось, что в результате российского теракта количество погибших возросло до 26 человек. То есть сейчас это число составляет 27 человек.

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