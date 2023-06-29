Об этом сообщил журналист Виланд Гибель, работавший с ней над ее мемуарами, пишет Newsweek 28 июня.

Руфь работала помощницей в бункере Адольфа Гитлера и находилась там до его смерти. В тот момент ей было 15 лет.

"Руф работала с примерно 30 другими членами Союза немецких девушек с 27 апреля 1945 года и была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, прежде чем их убили их родители", – говорится в материале.

Гибель познакомился с Руф 2016 года, когда тележурналисты отвели ее в бункер и попросили рассказать о событиях конца Второй мировой войны. После этого он начал посещать ее в доме престарелых и помогал ей прорабатывать ее старые дневники, чтобы опубликовать их как мемуары.

По словам журналиста, сначала он неоднозначно относился к рассказу Йоханны Руф, потому что не "хотел способствовать нацистской пропаганде". Однако он считал, что изобразить события такими, какими они были в то время, важно. Он отметил, что свидетельства Руф и других, находившихся в бункере с Гитлером, опровергают все конспирологические теории, что лидер нацистской Германии каким-то образом мог выжить.

Он подчеркнул, что Йоханна Руф отрицала нацизм и отказалась перекладывать на кого-то другого ответственность за ее роль и причастность к режиму.

Справка: Адольф Гитлер совершил самоубийство между 15:10 и 15:15 (по данным советских СМИ, между 15:25 и 15:30) в понедельник 30 апреля 1945 года, застрелившись из огнестрельного оружия в своем фюрербункере в Берлине. Его жена Ева Браун, на которой он женился накануне, также совершила самоубийство, приняв цианистый калий. Впоследствии окружение сожгло тела Гитлера и Браун.