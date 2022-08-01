Об этом сообщают российские СМИ.

О смерти Вадима Бакатина сообщили информированные источники, о ее причинах и других деталях пока ничего не известно.

Бакатина назначили на должность председателя КГБ после провала путча в августе 1991 года. Он выступил против ГКЧП и должен был заняться реформированием КГБ. В должности Бакатин передал в знак доброй воли американцам чертеж подслушивающих устройств в посольстве США в Москве.

В октябре 1991 года КГБ прекратил существование, а Бакатин возглавил одну из структур, возникших на его месте - Межреспубликанскую службу безопасности, отмененную в декабре 1991 года.

После отставки Бакатин больше не занимал должности в госструктурах и работал в Международном фонде экономических и социальных реформ и коммерческих компаний.

До назначения председателем КГБ Вадим Бакатин с 1988 по 1990 год был министром внутренних дел СССР.

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