Умер последний король Греции Константин II

Об этом сообщает AP .

Константин II скончался в больнице в Афинах вечером 10 января в возрасте 82 лет. Его госпитализировали на прошлой неделе с инсультом.

Константин родился 2 июня 1940 года в семье будущего короля Павла I и Фредерики Ганноверской. Он принадлежал к одной из ветвей датской династии Глюксбургов, правившей в Греции с 1863 с перерывом на 1922-1935 годы, когда в стране была республика.

Константин II вступил на престол в 1964 году. В 1965 году в стране возник кризис, в результате которого за два года к власти пришли "черные полковники". После попытки устроить восстание против них король покинул Грецию.

В 1973 году "черные полковники" провели референдум об отмене монархии и по его итогам провозгласили республику. Через год новое демократическое правительство Греции повторно вынесло вопрос о монархии на голосование, и по итогам референдума 8 декабря 1974 года монархия была отменена окончательно.

Константин II не признавал результаты обоих референдумов и престола не отрекся. После этого король жил в Лондоне. В 1994 году власти Греции лишили его гражданства страны и недвижимости, остававшейся в его собственности. В последние годы жизни он сумел возвратиться на родину.

Константин был двоюродным племянником герцога Эдинбургского Филиппа и троюродным братом нынешнего кроля Британии Чарльза III. Его сестра София - жена короля Хуана Карлоса, отрекшегося от престола в Испании.

Константин был олимпийским чемпионом по парусному спорту.

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