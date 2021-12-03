Умер последний футболист, который выиграл чемпионат мира - 1954
Немец Горст Эккель, выигравший чемпионат мира - 1954, скончался в возрасте 89 лет
Об этом сообщил официальный Twitter сборной Германии по футболу.
Немец Горст Эккель был последним живым футболистом, который в составе сборной ФРГ выиграл чемпионат мира 1954 года. Причины смерти не сообщаются.
Тогда, в середине прошлого века, Эккель был самым молодым игроком, участвовавшим в финале ЧМ-1954, где Федеративная Республика Германии обыграла Венгрию со счетом 3:2.
Горст Эккель играл на позиции правого и центрального нападающего. Большую часть своей карьеры защищал цвета "Кайзерслаутерна", с которым дважды брал золотые медали чемпионата ФРГ.
Эккель сыграл 32 матча за сборную Германии.
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