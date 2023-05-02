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Умер польский журналист и писатель Павел Смоленський

2 мая, 2023 вторник
20:50
Общество

В возрасте 63 лет скончался Павел Смоленський – польский репортер, писатель и журналист, с 1989 года работавший в издании Gazeta Wyborcza

О смерти сообщила его супруга Мария Фредро-Смоленська

"Сегодня, 2 мая 2023 года, в 13:30 умер наш любимый мужчина, Павел Смоленський, самый замечательный муж и друг, самый лучший отец, великий тесть, лучший дедушка", - написала она.

Павел Смоленський родился 7 июля 1959 года в Варшаве. Он был признанным журналистом и репортером, а также писателем. В 1989 году стал журналистом Gazeta Wyborcza, с которой был связан до самой смерти. До этого писал в польский "самиздат" на темы внешней и внутренней политики. Его репортажи печатали в парижском журнале "Культура". Некоторые его книги посвящены украинской тематике, в частности "Похороны для резника", "Сироп из полыни. Изгнанные из операции "Висла" и "Еще не умерла и не умрет" (разговоры с Юрием Андруховичем).

За книгу "Похороны для резника" (2003 г.) получил награду Польско-украинского примирения. В 2006 году книга появилась в украинском переводе.

Также Смоленський был удостоен премии им. Курта Шока за репортажи из Ирака, орденом "За интеллектуальную отвагу".

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Поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинський назвал Павла Смоленського "одним из лучших, честных польских репортеров".

"Он не боялся по-настоящему сложных тем. Был одной из понимавших: взаимные исторические травмы невозможно вылечить пластырем хороших, гладких слов. Раны надо открыть, разбередить, чтобы очистить и позволить им зажить. Поэтому его репортажи читать непросто, иногда они злят, но приходит спокойное понимание: все еще может быть хорошо. Между украинцами и поляками, например. Да, мы, украинцы, должны быть ему благодарны за его "Похороны резника" и "Сироп из полыни". прочтите их, пожалуйста. Пусть ласково примет его земля", - написал он.

  • Одним из собеседников Павела Смоленського в июле прошлого года был народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий. Перепечатку интервью, опубликованного в издании Gazeta Wyborcza, можно прочитать здесь.
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