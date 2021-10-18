Умер первый темнокожий госсекретарь США Пауэлл

Об этом передает посольство США в Украине.

Посольство США в Украине выражает сожаление по поводу смерти 65-го госсекретаря США Колина Пауэлла - настоящего лидера, первопроходца и друга Украины, - говорится в сообщении.

Ему было 84 года.



Справка: Колин Пауэлл был военным. Воевал во Вьетнаме. Он занимал пост госсекретаря США в период первого срока президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2005). Пауэлл стал первым афроамериканцем на высокой должности в президентской администрации. В должности госсекретаря в начале 2000-х годов он пытался убедить международное сообщество поддержать военную операцию США в Ираке, обвиняя режим Саддама Хуссейна в хранении оружия массового поражения. Деятельность Пауэлла на посту госсекретаря вызвала критику в США, и на второй срок президентства Буша он в должности не остался.

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