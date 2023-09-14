Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
В среду, 13 сентября, в 23:30 скончался от неизлечимой болезни первый президент Молдовы Мирча Снегур. Ему было 83 года
Об этом пишет молдовское издание NewsMaker со ссылкой на вице-премьера Молдовы в 1991-1992 годах Константина Тампизу.
Снегуру было 83 года. Он болел неизлечимой болезнью, сообщил Тампиза.
"Это грустно, брат, это грустно... 13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур сдался в борьбе с неизлечимой болезнью. Пусть простит его Бог и упокоит его с праведными", - написал бывший вице-премьер.
Справка. Мирча Снегур был президентом Молдовы с 1990 по 1997 год.
В 1981-1985 годах был первым секретарем Единецкого районного комитета Коммунистической партии Молдовы, с 1985 по 1989 занимал должность секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Молдовы. В 1989-1990 годах являлся председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР.
Отмечается, что 26 марта 1989 г. Снегур стал депутатом Верховного Совета СССР, был депутатом Верховного Совета XI и XII созывов, депутатом парламента Молдовы XIV созыва.
Также в 2000 году он был награжден орденом Республики. Получил почетную докторскую степень Молдовского аграрного университета, Международного независимого университета Молдовы, Университета Анкары и Академии наук Молдовы.
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