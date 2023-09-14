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Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

14 сентября, 2023 четверг
08:56
Мир

В среду, 13 сентября, в 23:30 скончался от неизлечимой болезни первый президент Молдовы Мирча Снегур. Ему было 83 года

Об этом пишет молдовское издание NewsMaker со ссылкой на вице-премьера Молдовы в 1991-1992 годах Константина Тампизу.

Снегуру было 83 года. Он болел неизлечимой болезнью, сообщил Тампиза.

"Это грустно, брат, это грустно... 13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур сдался в борьбе с неизлечимой болезнью. Пусть простит его Бог и упокоит его с праведными", - написал бывший вице-премьер.

Справка. Мирча Снегур был президентом Молдовы с 1990 по 1997 год.

В 1981-1985 годах был первым секретарем Единецкого районного комитета Коммунистической партии Молдовы, с 1985 по 1989 занимал должность секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Молдовы. В 1989-1990 годах являлся председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР.

Отмечается, что 26 марта 1989 г. Снегур стал депутатом Верховного Совета СССР, был депутатом Верховного Совета XI и XII созывов, депутатом парламента Молдовы XIV созыва.

Также в 2000 году он был награжден орденом Республики. Получил почетную докторскую степень Молдовского аграрного университета, Международного независимого университета Молдовы, Университета Анкары и Академии наук Молдовы.

  • Напомним, что 11 мая 2023 года умер глава франковской ячейки "Союза дипломатов Украины" Зиновий Куравский.
  • 12 июня 2023 г. В Италии в больнице на 87-м году жизни скончался экс-премьер страны и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.
Общество
Молдова
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