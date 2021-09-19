Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Умер первый мэр Ривне в независимой Украине Иван Федив

Умер первый мэр Ривне в независимой Украине Иван Федив

19 сентября, 2021 воскресенье
15:00
Новости

Сегодня, 19 сентября 2021 года, стало известно о смерти первого мэра Ривне за годы независимости Ивана Федива

Он руководил городом с 22 мая 1990-го по 2 сентября 1993 года, рассказывает Еспресо.TV.

"Именно он из Ривне сделал Ривне", - говорит о нем ЧаРивне.

"Патриот, который всегда улыбался", - описывает Федива ривненское Радио Трек .

Именно под руководством Ивана Федива городской совет Ривне принял решение о неподдержке реакционеров московского ГКЧП. Это было первое такое решение городского совета в Украине. Уже после Ривне подобные решения и обращения начали принимать другие города.

Последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Жил на Львовщине. Ивану Федиву был 71 год.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Валентин Наливайченко
17 сентября, 2021 пятница
Убийство Гонгадзе: Наливайченко раскрыл детали спецоперации по задержанию Пукача
15 сентября, 2021 среда
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
18 сентября, 2021 суббота
Разуверившиеся в Путине и Пушилини боевики "ДНР" жгут российские паспорта вместо "голосования". Обнародовано видео
Киев
+13
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.59
    Покупка 26.59
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.19
    Продажа 31.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
19 сентября
17:15
В Киеве авто вылетело в кювет и насмерть сбило пешехода
16:51
Послы Великобритании, Нидерландов и Швеции приняли участие в КиевПрайде
16:35
Умер лучший в истории бомбардир чемпионата Англии
16:17
В Днепре люди помешали "титушкам" сорвать Кулиш-Фест
15:52
"Моссад" ликвидировал "отца" иранской ядерной бомбы с помощью робота-убийцы, - NYT
15:34
Google
На Google Docs заблокировали созданные соратниками Навального списки "Умного голосования"
15:16
Легенду бокса Пакьяо выдвинули в президенты Филиппин
14:43
Москвичам приходят SMS с призывом голосовать за "Единую Россию", а в провинции на участках включают песню "Единая Россия - великая страна"
14:30
Подрыв газопровода в Перевальном. Оккупанты выдвинули новые обвинения крымскому политзаключенному Асану Ахтемову
14:00
Десятый Прайд в Киеве "прошел спокойно"
13:37
В Мелитополе легковушка влетела в гостей свадьбы
13:14
Гребцы из Горишних Плавней завоевали три золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира
12:45
Эксклюзив
Новый Берия после Зиничева уберет Золотова и Дюмина, а потом и Путина, - Пионтковский
12:22
"Грантоеды раскалывают страну". Традиционалисты пришли с пикетами к Офису президента и полицейского главка Киева
12:00
Выборы по-путинские в Госдуму РФ. Российские дипломаты открыли участки в Украине
11:36
За и против ЛГБТ. Противоположные стороны собрались возле Оперы и Университета им. Шевченко, посередине полиция
11:16
Во время пьянки на столичной Борщаговке зарезали женщину
10:31
Вши, коронавирус, переполненные камеры, голод и холод. Как издеваются над женщинами в концлагере Лукашенко на Окрестина
10:00
Киевпрайд
Узаконивания отношений, дети, подростки, школы. Чего требует КиевПрайд для ЛГБТ-сообщества
09:34
В Одессе прошел зрелищный чемпионат по казацкому поединку
09:10
18 сентября на фронте: россияне стреляли по украинцам из артиллерии, минометов, грантометив, пулеметов
08:50
Пандемия COVID-19 в Украине: 3983 новых заражений. Харьков и Одесса держат первенство
08:30
Crew Dragon с гражданскими вернулся из космоса в США
08:00
"Каждый второй готов принять участие в уличных акциях", - Зюганов о псевдовыборах в РФ
07:55
Остановился Одесский припортовый завод
07:23
Эксклюзив
Зе-власть оправдывается за срыв спецоперации по "вагнеровцам", - генерал-лейтенант Забродский
2021, суббота
18 сентября
22:49
Украинцы победили россиян в битве за путевку в баскетбольную Лигу чемпионов
22:20
В Киеве мотоциклист влетел в отбойник и погиб на месте
22:15
ВСУ
Власть Зеленского задолжала Вооруженным силам Украины 5,8 млрд грн, - расследование телеканала "Еспресо"
22:05
В Афганистане талибы не позволили девушкам вернуться в школы
21:50
Разуверившиеся в Путине и Пушилини боевики "ДНР" жгут российские паспорта вместо "голосования". Обнародовано видео
21:35
"Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" в УПЛ
21:01
Константин Щегоцкий
Как НКВД-КГБ издевался над легендарным "динамовцем" Константином Щегоцким. Рассекречены документы
20:46
В Ростовской области жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ непосредственно перед голосованием
20:22
Крымские партизаны взяли ответственность за подрыв газопровода в Перевальном и начали выставлять личные данные коллаборационистов
20:05
Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании
19:47
В Затоке, в баре на побережье, расстреляли мужчину
19:30
"Днепр-1" в большинстве одолел "Верес" в чемпионате Украины
19:15
Богаче Маска и Безоса: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
18:52
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в УПЛ
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV