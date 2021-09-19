Умер первый мэр Ривне в независимой Украине Иван Федив
Сегодня, 19 сентября 2021 года, стало известно о смерти первого мэра Ривне за годы независимости Ивана Федива
Он руководил городом с 22 мая 1990-го по 2 сентября 1993 года, рассказывает Еспресо.TV.
"Именно он из Ривне сделал Ривне", - говорит о нем ЧаРивне.
"Патриот, который всегда улыбался", - описывает Федива ривненское Радио Трек .
Именно под руководством Ивана Федива городской совет Ривне принял решение о неподдержке реакционеров московского ГКЧП. Это было первое такое решение городского совета в Украине. Уже после Ривне подобные решения и обращения начали принимать другие города.
Последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Жил на Львовщине. Ивану Федиву был 71 год.
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