Умер первый директор ЧАЭС Брюханов
13 октября на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Об этом ЧАЭС сообщила в Facebook.
"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Справка: В 1970 году создали дирекцию Чернобыльской АЭС во главе с Виктором Брюхановым. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции до аварии в апреле 1986 года. 29 июля 1988 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, однако через 5 лет досрочно освободили.
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