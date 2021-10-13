Умер первый директор ЧАЭС Брюханов

Об этом ЧАЭС сообщила в Facebook.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Справка: В 1970 году создали дирекцию Чернобыльской АЭС во главе с Виктором Брюхановым. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции до аварии в апреле 1986 года. 29 июля 1988 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, однако через 5 лет досрочно освободили.