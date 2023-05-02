Умер Павел Смоленский
Он был одним из тех, кто продолжал дело Ежи Гедройца и Яцека Куроня
Умер Павел Смоленский – польский публицист и журналист. Он был одним из тех, кто продолжал дело Ежи Гедройца и Яцека Куроня.
Павел любил украинцев и поляков, просто любил людей.
Умение любить – дар Божий для журналиста
Умение любить – дар Божий для журналиста.
Он звонил мне об интервью, которое всегда превращалось для меня в разговор со старшим другом. Павел был не намного старше, но очень мудрым и добрым. Больно. Вечная память…
Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
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