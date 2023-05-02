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OPINION

Умер Павел Смоленский

2 мая, 2023 вторник
21:58
Мнение

Он был одним из тех, кто продолжал дело Ежи Гедройца и Яцека Куроня

Умер Павел Смоленский – польский публицист и журналист. Он был одним из тех, кто продолжал дело Ежи Гедройца и Яцека Куроня.

Павел любил украинцев и поляков, просто любил людей.

Умение любить – дар Божий для журналиста

Умение любить – дар Божий для журналиста.

Он звонил мне об интервью, которое всегда превращалось для меня в разговор со старшим другом. Павел был не намного старше, но очень мудрым и добрым. Больно. Вечная память…

Павел Смоленський

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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