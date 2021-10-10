Умер "отец" пакистанской ядерной бомбы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Абдул Кадир Хан умер 10 октября во Исламабаде.

Хан родился в 1936 году в Бхопале в Индии. После раздела страны в 1947 году семья переехала в Пакистан. Учился в Карачи по специальности физика и математика. Затем окончил университет в Карачи, получил диплом с металловедения. В 1961 году Хан поехал в ФРГ для изучения металлургии в техническом университете и в 1967 году получил диплом инженера-металлурга. В 1972 году стал доктором наук, диссертацию написал на немецком языке, которым владел свободно.

После защиты диссертации получил работу в физической лаборатории в Амстердаме, связанной с компанией URENCO - одной из крупнейших в мире компаний по обогащению урана.

После испытания Индией ядерного оружия в 1974 году Абдул Кадир Хан, занимавший высокий пост в URENCO, решил вернуться в Пакистан с похищенными ядерными секретами. 28 мая 1998 года Пакистан испытал первую ядерную бомбу на основе обогащенного урана.

В 2004 году Хан признал себя виновным в продаже ядерных материалов и оборудования на черном рынке и был посажен под домашний арест, а через несколько лет освобожден. Спецслужбы Пакистана строго защищали его от общения со следователями из других стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb