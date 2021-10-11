Умер основатель группы "Мертвый петух" Мисько Барбара

Об этом сообщила жена певца Светлана Олешко, передает Тvoemisto .

Сегодня, 11 октября, скончался львовский музыкант Мисько Барбара. 14 ноября ему исполнилось бы 50 лет.

Сейчас причина смерти неизвестна. Детали о прощании сообщат позже.

Справка: Мисько Барбара был сооснователем группы "Мертвый петух", возникшей во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи украинских поэтов. Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре "Арабески".

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