Умер Олег Мудрак, командир 1-го батальона полка "Азов"

Об этом сообщил в инстаграмме его племянник Даниил.

"Сухарь - на щите", - написал он.

Воин скончался вечером 21 февраля. Причины смерти не называют, однако друзья и собратья пишут, что у защитника не выдержало сердце после пыток, которые он испытал в российском плену.

Олег Мудрак воевал с 2014 года. После полномасштабного вторжения вместе с собратьями защищал Мариуполь, был на Азовстали. В мае 2022 года попал в русский плен. Вернулся оттуда во время обмена 21 сентября 2022 года, был истощен и очень худ.

Племянник Олега говорит, что дядя был для него гордостью и примером характера.

"Он горел этим жизнь, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной, достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня. Он всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была "праздником слез". Хотел, чтобы вместе собрались его люди и улыбаясь вспоминали лучшие моменты, связанные с ним", - написал Даниил Мудрак.

21 сентября из плена оккупантов освободили 215 защитников Украины. За них России отдали Медведчука и 55 пленных россиян