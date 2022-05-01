Умер один из самых скандальных футбольных агентов Мино Райола
В возрасте 54 лет скончался итальянский футбольный агент Мино Райола
Об этом сообщили в его официальном твиттере.
"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти наиболее бережного и невероятного футбольного агента в истории. Мино боролся до конца с той же силой, с которой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал", – говорится в сообщении.
Среди клиентов Мино Райолы – голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и форвард "Милана" Златан Ибрагимович.
54-летний Райола часто попадал в разные скандалы и словесные перепалки. Считался самым скандальным агентом мира.
- 12 января Мино Райола был госпитализирован и в критическом состоянии находится в одной из больниц Милана.
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