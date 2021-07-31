Умер один из горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте в Донецкой области

Об этом заявили в группе компаний "Метинвест", сообщает Интерфакс-Украина.

"От полученных травм в больнице умер один человек - сотрудник подрядной организации. Остальные люди, которые были в шахте в момент взрыва, находятся под контролем, им оказана необходимая помощь", - заявили в "Метинвесте".

В компании отметили, что 31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 м произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в субботу, 31 июля, в результате взрыва на шахте в г. Удачное, Покровского района, пострадали 10 горняков .

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