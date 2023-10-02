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Умер народный артист Украины Андрей Верес

2 октября, 2023 понедельник
13:30
Культура

Ушел из жизни Андрей Верес, народный артист Украины, посвятивший себя возрождению и развитию украинской музыкальной культуры и песни. Ему было 68 лет

О печальном событии сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Не стало моего друга, души украинской песни – народного артиста Украины Андрея Вереса", – написал он.

Андрей Верес был тем, кто создавал и поднимал на высокий уровень разные творческие коллективы, среди которых всемирно известный ансамбль "Калина", вспомнил Ющенко. Он также был художественным руководителем мужской группы "Казацкие забавы" с 1989 года. В свои последние годы он ухаживал за женским хором "Жемчужина Петропавловки" в Киеве. Вересс также возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

"Благодаря его энтузиазму, украинская песня возрождалась на Киевщине с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира до последних дней его активной творческой жизни - от Польши, Нидерландов и Великобритании до Перу, Эквадора или Южной Кореи. Его музыкальная дипломатия многое для интереса к Украине, для ее восприятия в мире как страны талантливой, родины уникальной культуры с крепкими корнями", – пишет Ющенко.

Артист не только творил искусство, но и делился им с воинами, защищающими Украину. Он часто посещал фронт и ободрял бойцов своими песнями.

"Сердцем верил в победу, которую, к сожалению, не суждено было увидеть. Андрей, ты так много сделал для Украины на протяжении всей своей жизни. Твоим артистам, твоим казакам, всей украинской культуре, всей нашей семье, которая так тебя ценила, очень тебя не будет хватать", – добавил третий президент.

Прощание с артистом состоялось 2 октября в 12:00 по улице Байкова, 16, рассказали в Украинском академическом фольклорно-этнографическом ансамбле "Калина" .

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