Умер нардеп Поляков

Об этом передает нардеп "слуга" Александр Качура и пресс-служба полиции.

Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народный депутат Украины

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.



Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.



Нардепка- "слуга" Галина Янченко отметила : "Патрульные нашли его ночью в машине такси, остановлено за нарушение ПДД. По информации патрульных его тошнило, а потом начались конвульсии. Быстрая не смогла его спасти".

Во фракции "Слуга народа" выразили соболезнования семье и близким Полякова и надеются на объективное расследование.

"Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата", - отметила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.



"По словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Собороности, 2 и сказал ехать на улицу Березняковскую", - сообщил журналист Юрий Бутусов.







Справка: Антон Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа". Его, как и Анну Скороход, исключили из нее в ноябре 2019 года. Он перешел в депутатскую группу "За будущее".