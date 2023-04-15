"Умер на пыточном столе": полковник запаса ВСУ Свитан рассказал, как оккупанты пытали его в донецкой "Изоляции"

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В 2014 году я был военным советником губернатора Донецкой области, занимался подпольем и партизанским движением, то есть выполняли боевые задания в тылу врага. После того как зашли войска РФ, донецкие СБУ и МВД быстро переобулись в российские тапочки, и меня сдали российским гээрушникам ( ГРУ – главное разведывательное управление, – ред.). Их заводил Бородай, который был первым премьер-министром "ДНР", а сейчас он член госдумы РФ. Россияне зашли, мы их, конечно, не хлебом с солью встречали, потому что было чем. Но меня сдали местные силовики, гээрушники приняли, и я попал в "Изоляцию", донецкую пыточную тюрьму", - рассказал полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан отметил, что эта тюрьма до сих пор существует в пыточном режиме.

"Когда меня взяли, сразу была пытка. Эти пытки проводил в том числе и врач, которого я называл "врач Менгеле" (Йозеф Менгеле - немецкий врач, проводивший эксперименты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны, - ред.). Мне надевали на голову пакет, завязывали глаза, а палачи были еще и все в масках. Пытки были у них стандартные для проверки болевого порога: паяльником разогревать зубы и полосовать тело, добавляли иглы под ногти. А этот врач был рядом и поддерживал сознание. Когда мне располосовали бедро штык-ножом, перерезали вены и артерии, сошла кровь, и я уже умер на пыточном столе, то этот врач успел вызвать реанимацию. Меня откачали, залив физраствор", - сказал полковник.

Свитан отметил, что где-то через три года ему сбросили книгу, которую написал этот "врач Менгеле" Юрий Евич, - "В окопах Донбасса". Там полковник увидел свою фамилию. Евич описывает все пытки, как проверял сознание и светил в глаза, реагируют ли зрачки на свет.

"А дальше было несколько имитаций расстрела. Последний допрос проводил Бородай, который был без маски. С меня тогда сняли мешок с головы, после чего к утру уже повезли на третий расстрел, где и отбили меня сходовцы Безлера (подполковник военной разведки России, один из лидеров "ДНР", полевой командир незаконного вооруженного формирования "ополчения Донбасса", – ред.), а затем меня обменяли на эфэсбэшника", - рассказал военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ отметил, что сейчас происходит бумеранг судьбы, Гиркин-Стрелков создал клуб бешеных патриотов, в руководстве этого клуба есть тот же врач Юрий Евич. Эти бешеные патриоты чехвостят российскую армию и командование, что недостаточно и неправильно проводятся военные действия. И по статье за дискредитацию тянут и Гиркина, и этого Евича к ответственности в РФ.