Умер министр транспорта Беларуси, это уже вторая смерть соратника Лукашенко за год
В Беларуси по неизвестным причинам скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко – это уже вторая смерть соратника Лукашенко за год
Об этом пишет белорусское агентство BELTA.
Отмечается, что чиновник внезапно умер в возрасте 47 лет - о его смерти стало известно 5 июля.
Авраменко с 2016 года работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций. 15 января 2019 года сам занял должность министра. Известно, что после выборов в Беларуси в 2020 году был причастен к массовым увольнениям работников белорусской железной дороги за участие в протестах.
Это уже вторая смерть соратника Лукашенко за год – 26 ноября 2022 года на 65-м году жизни внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Обстоятельства его смерти также неизвестны.
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