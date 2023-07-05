Умер министр транспорта Беларуси, это уже вторая смерть соратника Лукашенко за год

Об этом пишет белорусское агентство BELTA.

Отмечается, что чиновник внезапно умер в возрасте 47 лет - о его смерти стало известно 5 июля.

Авраменко с 2016 года работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций. 15 января 2019 года сам занял должность министра. Известно, что после выборов в Беларуси в 2020 году был причастен к массовым увольнениям работников белорусской железной дороги за участие в протестах.

Это уже вторая смерть соратника Лукашенко за год – 26 ноября 2022 года на 65-м году жизни внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Обстоятельства его смерти также неизвестны.