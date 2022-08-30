Умер Михаил Горбачев

Об этом сообщила российская служба BBC.

Горбачев скончался на 92-м году жизни. Смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Справка. Михаил Горбачев – советский и российский политический, общественный и партийный деятель, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991); последний председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988 – 1989); первый председатель Верховного Совета СССР (1989 – 1990). Первый и единственный Президент СССР (1990–1991).

Во время президентства Горбачева был ликвидирован Советский Союз в результате Беловежских соглашений, подписанных 8 декабря 1991 года.