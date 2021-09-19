Умер лучший в истории бомбардир чемпионата Англии

Об этом сообщает официальный сайт бывшего клуба футболиста "Тоттенхэма" .

"С грустью сообщаем о смерти великого Гривза, не только лучшего бомбардира " Тоттенхэма ", но и лучшего снайпера из всех, которых когда-либо видела эта страна", - говорится в заявлении клуба.

За "Тоттенхэм" Джимми Гривз выступал с 1961-го по 1970 год и забил за лондонцев 266 голов в 379 матчах - это лучший результат в истории клуба. В составе лондонцев Гривз дважды выигрывал Кубок Англии и побеждал в Кубке обладателей кубков.

Джимми Гривз также играл за лондонские "Челси" и "Вест Хэм". Всего в сильнейшем дивизионе чемпионата Англии он забил 357 мячей, что до сих пор является рекордом.

Кроме этого, Джимми Гривз полгода играл за "Милан", с которым успел стать чемпионом Италии.

В составе сборной Англии провел 57 матчей, в которых забил 44 гола и стал чемпионом мира-1966.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb