Умер Лэнс Реддик - актер, снимавшийся у "Джон Уик" и CSI

Об этом сообщает Reuters.

О причинах смерти нет информации. Тело Лэнса Реддика обнаружили в его доме в Студио-Сити, в Калифорнии. Представители звезды подтвердили смерть актера.

Лэнс Реддик наиболее известен своими ролями в лентах "Осада", "Я мечтала об Африке", "Джоне Уике" и сериалах "Прослушка", "Тюрьма Оз" и "CSI: Место преступления Майами".