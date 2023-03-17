Умер Лэнс Реддик - актер, снимавшийся у "Джон Уик" и CSI
Сегодня, 17 марта, в возрасте 60 лет скончался американский актер Ленс Реддик
Об этом сообщает Reuters.
О причинах смерти нет информации. Тело Лэнса Реддика обнаружили в его доме в Студио-Сити, в Калифорнии. Представители звезды подтвердили смерть актера.
Лэнс Реддик наиболее известен своими ролями в лентах "Осада", "Я мечтала об Африке", "Джоне Уике" и сериалах "Прослушка", "Тюрьма Оз" и "CSI: Место преступления Майами".
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