Умер легендарный украинский легкоатлет, мировой рекорд которого держится 35 лет

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка в twitter.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Юрий Седых родился в Ростовской области, с 1972 года жил и тренировался в Киеве. В начале 1990-х перебрался в Париж, где работал детским тренером.

Седых - победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, а также в его активе серебряная награда Игр-1988. Кроме этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трехкратным чемпионом Европы. В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 м, до сих пор не избили.

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