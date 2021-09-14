Умер легендарный украинский легкоатлет, мировой рекорд которого держится 35 лет
На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по метанию молота Юрий Седых
Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка в twitter.
"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.
Юрий Седых родился в Ростовской области, с 1972 года жил и тренировался в Киеве. В начале 1990-х перебрался в Париж, где работал детским тренером.
Седых - победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, а также в его активе серебряная награда Игр-1988. Кроме этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трехкратным чемпионом Европы. В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 м, до сих пор не избили.
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