Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику во время ее зарождения и была основоположницей этого спорта в Украине. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые завоевывали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы. Среди них: Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризадинова.

Альбина Дерюгина была Героем Украины, занимала должность члена исполкома НОК Украины.