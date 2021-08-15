Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

Об этом сообщает официальный Twitter "Баварии".



Причины смерти знаменитого футболиста точно не известны. Он страдал болезнью Альцгеймера.

"Бавария" оплакивает уход Герда Мюллера. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, который ушел из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет ", - говорится в заявлении клуба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Герд Мюллер выступал за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1979 год. Выигрывал чемпионат и Кубок ФРГ по 4 раза, Кубок европейских чемпионов - 3 раза, а также по одному разу завоевывал Кубок Кубков УЕФА и Межконтинентальный кубок.За сборную Германии Мюллер сыграл 62 матча, отличился 68 раз. Выиграл чемпионат мира-1974, где забил победный гол в финале Евро-1972.Мюллер закончил футбольную карьеру в 1982 году. С 1992 по 2014 год работал в тренерском штабе "Баварии".