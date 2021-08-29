Умер легендарный музыкант Ли "Скретч" Перри

Об этом сообщает BBC .

Перри считают пионером стилей регги и даб. Музыкант, настоящее имя которого Рейнфорд Хью Перри, умер в возрасте 85 лет в больнице города Лусеа на северо-западе Ямайки.

Ли "Скретч" Перри считают одним из главных музыкальных новаторов второй половины XX века. Он придумал звучание рутс-регги, с его умеренным темпом и насыщенной бас-линией, которое впоследствии прославил на весь мир Боб Марли. Перри работал с ним в качестве продюсера.

Благодаря экспериментам Перри с глубокой эхом и пространством в музыкальном звучании признание получил психоделический стиль даб, который откололся от регги.

Даб в свою очередь повлиял на многих музыкантов 1970-1980-х годов: от рэпперов и гитарных групп до пионеров танцевальной электроники.

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